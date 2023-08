Sassuolo | ufficiale la cessione di Rogerio | c’è il comunicato

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilha ufficializzato ladell’esterno brasilianoal Wolfsburg: c’è anche illascia ile vola al Wolfsburg, comedal club emiliano. IL– L’U.S.Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato:(’98, difensore): ceduto a titolo definitivo al Wolfsburg.In questi anni in neroverde (tanti davvero) sei cresciuto e maturato diventando, giorno dopo giorno, una garanzia per tutti noi. Umile, gentile e determinato. Ti auguriamo di cuore le migliori fortune per il tuo futuro calcistico!

