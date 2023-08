Sanchez sogna il ritorno all’Inter! Correa l’ago della bilancia ? SM

(Di sabato 5 agosto 2023) Alexis, svincolato dopo l’esperienza al Marsiglia, vorrebbe ritornare a Milano per giocare di nuovo con l’Inter. Tutto dipende da? Dopo l’addio non morbidissimo dello scorso anno con tanto di buonuscita, l’Inter epotrebbero riabbracciarsi. Ipotesi ad oggi complicata, ma non da scartare. Come riferiscono i colleghi di Sport Mediaset, il cileno sta ricevendo diverse offerte, al momento tutte declinate, perché vorrebbe aspettare l’Inter. Tutto però dipende dalla situazione di Joaquin. Se l’argentino dovesse uscire (ad oggi nessuna offerta concreta), allora il ‘Leone in gabbia’ diventerebbe una pista calda. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Tra le occasioni a parametro zero c'è Alexis. L'ex Arsenal non ha rinnovato con il Marsiglia nonostante una buona stagione in Ligue 1 condita da 18 gol stagionali. Il cileno sogna un ritorno ...

Il cileno, a parametro zero, ha diverse offerte ma preferirebbe tornare a Milano: i nerazzurri possono aprire solo se partisse l'argentino ...