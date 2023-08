Samardzic | c’è la data delle visite mediche | Inter a un passo – CdS

(Di sabato 5 agosto 2023) Sempre più vicino a chiudersi per l’anche l’arrivo di Lazar, con lagià programmata. Secondo il Corriere dello Sport si definirà tutto entro l’inizio della prossima settimana. IN ARRIVO – Una trattativa lunga, ma comprensibilmente visto che coinvolge due giocatori. Ovvero quella che porterà Lazarall’e Giovanni Fabbian all’Udinese. Dettagli definiti e quinquennale pronto per il serbo, che svolgerà lecon i nerazzurri all’inizio della prossima settimana. Per poi essere finalmente annunciato ufficialmente come nuovo centrocampista a disposizione di Simone Inzaghi. Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia-News - Ultime ...

Marotta e Balzaretti hanno già chiuso l'operazione(diventerà ufficiale settimana prossima), il che lascia un canale aperto per parlare anche del portoghese, molto gradito pure a Inzaghi. ...GLI ALTRI - Beto è sempre un'idea percorribile e i rapporti con l'Udinese sono ottimi, rinforzati ulteriormente dalla trattativa- Fabbian in chiusura. Regge però anche la pista Balogun . ...Commenta per primo Il calciomercato dell'Inter è in piena fibrillazione: i nerazzurri, infatti, stanno definendo la trattativa per Lazarcon l'Udinese, per poi dedicarsi al capitolo portiere. Ma Simone Inzaghi spera anche in rinforzi nel pacchetto di difesa, avendo attualmente a disposizione appena quattro centrali per tre ...