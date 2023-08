Salvini risponde all' appello di Fontanelice | ' Interverremo'

(Di sabato 5 agosto 2023) ...disponibilità dei territori" ha detto il Governatore che poi ha criticato in generale l'Esecutivo sui fondi per l' alluvione "Senza risorse tenuta sociale a rischio" su Tg. La7.it -...

Il ministro dei Trasporti Matteoall' appello di cittadini e imprese di Fontanelice , provincia di Bologna, che a distanza di tre mesi dalle alluvioni hanno chiesto il ripristino urgente della Sp33, un tratto ...... avanzato l'ipotesi che il trattamento riservato alla conduttrice potesse essere il risultato dei legami politici intrapresi negli ultimi anni, a cominciare dalla vicinanza a Matteo, suo ex ...Il dicastero dista verificando lo stato del fondo per le strade provinciali ripartito lo scorso anno agli enti locali. In un secondo momento, dovrebbe controllare anche la disponibilità ...

Emilia-Romagna, Salvini risponde all'appello di Fontanelice ... Open

Il ministero di Salvini sta verificando lo stato del fondo per le strade provinciali ripartito lo scorso anno agli enti locali ...Il ministero di Salvini sta verificando lo stato del fondo per le strade provinciali ripartito lo scorso anno agli enti locali ...