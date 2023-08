Salernitana-Augsburg 2-1 | il tabellino dell’amichevole

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) Labatte 2-1 l’in amichevole all’Arechi. Al 52? l’trova il vantaggio su calcio di rigore dopo un fallo di M. Coulibaly su Gumny in area: dagli undici metri si presenta Tietz che non sbaglia. Al 59? c’è il pari dellacon Lassana Coulibaly che conduce palla e conclude con un gran destro a giro. Tredici minuti più tardi c’è spazio anche per il 2-1: ancora Coulibaly lancia Candreva che scarica in area per Botheim, bravo a depositare in rete per il 2-1 definitivo. Nel finale Costil salva su Mbuku e Jensen.2 – 1 Reti: 8’ st Tietz (A), 14’ st Coulibaly L. (S), 29’ st Botheim (S).: Costil, Bradaric, Sambia (45’ st Sfait), Bohinen (32’ pt Coulibaly M.), Botheim, Coulibaly L., Kastanos (24’ st ...