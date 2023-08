Salernitana | 2-1 all’Augsburg | L Coulibaly il migliore in campo | Costil promosso

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) Laottiene una vittoria di prestigio per 2-1 contro l’Augsburg in amichevole all’Arechi. Il primo intervento diè un’uscita alta sbilenca che porta qualche brivido a Paulo Sousa. Si tratta però dell’unica sbavatura del nuovo portiere francese, che nel corso della partita si esalta. Al 48? l’estremo difensore chiude la strada a Beljo che aveva calciato a botta sicura da pochi metri. Al 52? l’Augsburg passa in vantaggio su calcio di rigore: M.commette fallo su Gumny, dagli undici metri si presenta Tietz che non sbaglia. Al 59? arriva il pareggio della. Fa tutto o quasi Lassanacon un’azione individuale di prepotenza conclusa da un gran destro a giro. Tredici minuti più tardi c’è spazio anche per il 2-1: ancoraavanza palla al ...