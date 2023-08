Rugby | Summer Nations Series 2023 | l’Irlanda batte l’Italia 33-17 | Menoncello in lacrime per infortunio

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023)perde 33-17 contronella, in quello che è il secondo test in vista dellaWorld Cup. I punti degli azzurri all’Aviva Stadium sono stati realizzati da Allan (calcio piazzato e 2 trasformazioni), Pani (meta), e(meta). Contro la nazionale numero 1 al mondo, reduce da un Sei Nazioni vinto, gli azzurri offrono qualche segnale incoraggiante, ma devono anche fare i conti con l’incubo infortuni, a partire da quello di Tommasonel finale. In avvio, gli azzurri conquistano i primi tre punti con un calcio piazzato di Allan.non perde da più di un anno e presto inizia a dettare le regole del confronto. All’11’ per gli azzurri si ferma Marco ...