Royal Mail svela nuovi francobolli per celebrare i 40 anni di Discworld di Terry Pratchett

Molti appassionati alle vicende dellafamily avevano esternato preoccupazione per questa ... Cosa rivela su Mauro Corona - GUARDA Come riporta il Daily, 'È la seconda apparizione pubblica dei ...... ispirato da band come Black Sabbath,Blood fino ad arrivare al maestro Ty Segall. A gennaio ... la segreteria di Vox Day risponde al numero 070840345 e all'indirizzoinfo@voxday.com .... dopo settimane in cui non si vedevano insieme" scrive oggi il Daily, "a dimostrazione che la ... La coppia ora vive a Los Angeles e i rapporti con laFamily non sono dei migliori, ...

Regno Unito: Royal Mail lancia il primo servizio di consegna con droni per le isole scozzesi Agenzia Nova

Una nuova alba nel settore delle consegne, Royal Mail, l’azienda postale britannica, ha avviato i suoi primi servizi di consegna tramite droni nel Regno Unito. I primi servizi di droni del paese sono ...La Royal Mail ha sperimentato la spedizione di posta e pacchi nell’arcipelago scozzese, troppo remoto e impervio per essere raggiunto dai portalettere ...