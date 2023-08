Roma | il maltempo non ferma il prodigio della Madonna della Neve

(Di sabato 5 agosto 2023) A Santa Maria Maggiore tutto pronto per lo spettacolo di luci e suoni ideato dall'architetto Esposito Ilche si è abbattuto sunonil. A Santa Maria Maggiore è tutto pronto per la 40esima edizionerievocazione storica del miracolo avvenuto nel 358 d.C. sul Colle Esquilino, che dunque si terrà regolarmente questa sera anche in caso di pioggia. Un appuntamento con la tradizione che, grazie all’opera dell’architetto Cesare Esposito, mette in scena quanto avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto: secondo la leggenda, la Vergine Maria apparve in sogno all’allora Papa Liberio e al patrizio Giovanni, chiedendo di costruire una ...

, 5 ago. Ciclone Circe sullItalia: il vortice di origine atlantica domina il territorio con un ... nelle prossime 24 ore avremo ancoraa suon di temporali anche intensi. I fattori meteo piu'..., 5 ago. " "Ieri il ministro Musumeci, rispondendo a un'interrogazione che avevo presentato per far luce sui fondi spesi dalla regione Piemonte a seguito delle alluvioni del 2019 e 2020, ha ...- La strada statale 148 Pontina nel Lazio, che collegaalle località turistiche del basso ... dai bollini e dai potenziali problemi come ile i costi elevati della benzina. La motivazione ...

Maltempo Roma, alberi e rami caduti e strade allagate: oggi è ancora allerta gialla RomaToday

Traffico molto intenso in direzione sud e temporali e vento al centro-nord per il primo fine settimana d'agosto anche se al momento l'ondata di maltempo che dovrebbe portare 3 giorni di clima autunnal ...Il maltempo che si è abbattuto su Roma non ferma il prodigio della Madonna della Neve. A Santa Maria Maggiore è tutto pronto per la 40esima edizione della rievocazione storica del miracolo avvenuto ne ...