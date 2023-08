Roma | Arnautovic è un mistero | il segnale nell' amichevole del Bologna

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilprosegue la preparazione in vista dell'inizio del campionato e, proprio nel pomeriggio odierno, è impegnato in un testcontro l' Az Alkmaar. Thiago Motta però dovrà fare a meno ...

Thiago Motta però dovrà fare a meno di MarkoIl centravanti austriaco è obiettivo di mercato della, ma per il momento il Bologna non sembra essere intenzionato ad aprire alla sua cessione. Markoè stato un elemento importante ...Laha bisogno dell'attaccante e non starebbe pensando solo al brasiliano Marcos Leonardo, nella lista di Mourinho ancheLaha bisogno dell'attaccante e non starebbe pensando solo al brasiliano Marcos Leonardo, nella lista di Mourinho anche. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ...

Roma, Arnautovic è il giallo dell'estate: la chiamata e l'avvistamento Corriere dello Sport

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Calciomercato Roma: Pinto potrebbe prendere una punta d'esperienza dal campionato italiano, che anche se non è la prima scelta comunque piace a Mourinho.