Roberto Bembo | il corteo per chiedere giustizia

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si ferma la mobilitazione degli amici di, il giovane ucciso all’alba di Capodanno, dopo che la scorsa settimana è stata disposta la misura degli arresti domiciliari per i due soggetti ritenuti responsabili della sua morte. Lunedì 7 agosto, si terrà unsilenzioso che partirà da piazza Municipio di Mercogliano alle ore 19 fino ad arrivare ad Avellino.“Tutti coloro che vogliono partecipare- così gli amici- sono pregati di rispettare il silenzio e il senso delevitando quasiasi tipo di disagio”. Certamente ci sarà il sindaco di Mercogliano che già all’indomani della scarcerazione di Sciarrillo e Iannuzzi, ebbe da commentare con amarezza la decisione dei giudici. Gli stessi amici hanno tappezzato Avellino e Mercogliano di striscioni per ...

Mercogliano . di Paola Iandolo Gli amici dihanno organizzato un corteo silenzioso, per lunedì 7 agosto, che partirà da piazza Municipio di Mercogliano alle ore 19 fino ad arrivare ad Avellino. L'attenuazione della misura Intanto ...Avellino . Il giorno dopo la decisione del giudice di scarcerare i due giovani accusati dell'omicidio di, sono tante le reazioni. Durante la notte sono comparsi degli striscioni, davanti al Comune di Mercogliano e per le strade cittadine. 'Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza ...Mercogliano . di Paola Iandolo Omicidio, l'attenunazione della misura per i due giovani, Nico Iannuzzi e Luca Scairrillo, accusati ...di ribadire oltre che la mia vicinanza ai genitori di, ...

Mercogliano, un corteo silenzioso in ricordo di Roberto Bembo Ottopagine

Pertanto, lunedì 7 agosto, organizzato un corteo per ricordare Roberto Bembo, ragazzo morto a soli 21 anni la sera di Capodanno. Alle ore 19:00 da Piazza Municipio di Mercogliano il corteo si muoverà ...Una fiaccolata per Roberto Bembo, il giovane di Mercogliano scomparso in tragiche circostanze la notte di Capodanno. Gli amici, ancora una volta, sono pronti a tenere vivo il ricordo del ...