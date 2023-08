Rivoluzione Ztl in Città Alta | 16 nuovi varchi e nuovi orari per il traporto merci

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 agosto 2023) Bergamo.Ztl in: stop al transito tra Porta San Lorenzo e Porta Sant’Agostino, 16, via libera alla creazione di un nuovo varco su Via Fara, via i parcheggi blu sulle Mura e una nuova telecamera che regola il transito in vicolo Mura di Santa Grata, consentendone l’accesso in direzione di Piazza Mascheroni. Il sostanziale cambiamento che riguarderà la parte più storica della, approvato dalla Giunta a dicembre 2022, arriverà nei prossimi giorni negli uffici del Ministero per essere verificato e approvato. Un progetto che ridisegna sostanzialmente. Come? rimodulandone la mobilità. Modifiche che verosimilmente entreranno in vigore per la fine dell’anno, dopo i 90 giorni di tempo stabiliti ...