Risultati amichevoli Serie A di oggi 5 agosto | tutti i marcatori Crollo Atalanta a Berlino | perdono anche Bologna e Fiorentina

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) A due settimane dal via dellaA 2023-2024, tutte le venti squadre partecipanti sono impegnate nelleprestagionali: andiamo a scoprire, gara per gara, idelle partite di questo sabato che hanno visto coinvolte ben dieci formazioni, praticamente la metà dei club della massima categoria. La prima squadra ad esser scesa in campo è stata il Sassuolo, impegnato in Germania contro il Wolfsburg: la sfida è finita in parità per 1-1. A segno per i neroverdi il trequartista albanese Nedim Bajrami al 42? del primo tempo, il quale ha risposto al vantaggio iniziale di Jonas Wind. Oltre agli emiliani, altre tre squadre erano impegnate sul suolo tedesco: l’Empoli di Alessio Dionisi è caduto per mani del Friburgo di Vincenzo Grifo: i biancorossi si sono imposti con le reti di Holer e Gregoritsch.il ...