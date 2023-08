Riqualificazione del campo Utili | entro fine anno l’assegnazione dei lavori per il primo lotto

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 agosto 2023) Bergamo. Un intervento su vasta scala che avvierà l’ammodernamento di uno dei centri sportivi più grandi della città ed esordiràladel 2023 con l’affidamento deiper il. Si tratta delladel ‘’, il csportivo comunale in via Baioni fino agli anni ’70 del secolo scorso di proprietà delle autorità militari ed ora in gestione a Bergamo Infrastrutture Spa, per conto del comune. Il piano di lavoro prevede la realizzazione di due campi sportivi: un terreno di gioco polivalente calcio/rugby e unspecifico per il secondo sport. Ildi questi campi verrà realizzato in erba sintetica nell’area adiacente alla Greenway, mentre il secondo ...