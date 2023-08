Rinnovo Osimhen | novità a sorpresa | c’entra la clausola

(Di sabato 5 agosto 2023) Proseguono i contatti tra il Napoli e l’entourage diper trovare un accordo tra le parti per il prolungamento del nigeriano. Sei incontri tra Dimaro e Castel di Sangro ma ancora non siamo arrivati alla fumata bianca. Serviranno altri incontri per trovare un punto in comune tra la richiesta di ingaggio e la richiesta altissima delladi De Laurentiis. LasulladiLasecondo Sky Sport riguarderebbe proprio larescissoria. L’entourage del giocatore la chiede di 90 milioni mentre Aurelio De Laurentiis la vorrebbe alzare a 160 milioni.sulla(LaPresse) SpazioNapoli.itTra le varie strade si starebbe ipotizzando la possibilità di inserire una ...

"L'Al Hilal è pronto a presentare una nuova offerta a Victor: contratto fino al 2026 con ... Il tweet di Akatugba ha ovviamente generato scompiglio, anche in virtù dell'attesa per il...... il centravanti del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con il club di De Laurentiis per ildi contratto ed è seguito sempre con attenzione dall'Al - Hilal . Al - Hilal su, il ...Il tema caldo di questi giorni è indubitabilmente ildi Vicotr, ma la la dirigenza azzurra sta lavorando alacremente per regalare a Rudi Garcia il prima possibile l'erede di Kim. ...

Prosegue la trattativa tra il Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, l’agente di Victor Osimhen, per il rinnovo di contratto del nigeriano.L'Arabia Saudita continua a violentare il mercato europeo e a saccheggiare anche l'Italia. Di seguito l'analisi di Forbes.