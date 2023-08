Rimini | l' invasione dei lituani | ecco cosa sta succedendo in riviera

(Di sabato 5 agosto 2023) Negli anni ”80si era conquistata la definizione di “divertimentificio”, oggi invece sta perdendo i pezzi simbolo di quell'euforia estiva che l'aveva battezzata come l'Ibiza italiana. L'estate sullaromagnola si snoda lungo i 30 chilometri di spiaggia tra Cattolica e Bellaria, il giorno e la notte sono sempre stati accomunati dalla stessa voglia di fare casino, ballare, tradire, trasgredire, amare... Oggiresta una città da 150 mila abitanti, oltre mille hotel e 34 mila camere ma con il turismo uscito malconcio dalla ghigliottina del Covid, dal conflitto russo-ucraino e dall'alluvione di maggio che ha mandato all'aria le prenotazioni di giugno (un tedesco su 2 ha disdetto), sgambettando pure quelle di luglio (-25%). E così ti ritrovi in unadiversa, più triste e malinconica. ...

Dopo alluvione, trombe d'aria e le grandinate anche unadi cavallette sta cercando di rovinare la stagione della Riviera romagnola. A causa ...costretti ad atterrare sulle spiagge di, ...Di sicuro l', con migliaia e migliaia di cavallette che si sono riversate verso l'Adriatico, non è passata inosservata. 'E' stata una situazione anomala causata dal Libeccio - ha spiegato in ......che si sono riversate lungo tutta la Riviera - daa Cesena - hanno fatto fuggire di corsa gran parte dei bagnanti che si trovavano sul litorale. Ma cosa ha causato questa mini'Un ...

Invasione di cavallette in spiaggia a Rimini e dintorni: il video La7

"Il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, sono entrambi fattori che hanno favorito lo sviluppo delle cavallette anche in zone dove in passato non c'erano." Nella Bibbia erano una piaga, (l' ...Una vera e propia invasione. Le cavallette stanno rovinando le vacanze a molti bagnanti della riviera romagnola che si sono dati alla fuga. Interi sciami di insetti sono stati segnalati ...