Ricky Martin parla del divorzio da Jwan Yosef | “Pianificato da molto tempo”

(Di sabato 5 agosto 2023)ha annunciato ildaa luglio 2023, decisione che aveva sorpreso molti, ma che in realtà l’ormai ex coppia aveva preso da. A distanza di qualche settimana è il cantante a uscire allo scoperto e a rivelare cosa li abbia portati ad arrivare fino a questo punto. Anzi, erano anni che i due avevano capito di dover prendere strade diverse, ma hanno cercato di creare meno scossoni possibili ai loro bambini, Lucia e Renn. I due vogliono crescerli insieme e puntano all’affido congiunto. Vi raccomandiamo...divorziano dopo 6 anni di ...

Vanity Fair in edicola - Miriam Leone rivela per la prima volta la sua gravidanza : "Ora inizia il mio nuovo viaggio"parla per la prima volta del suo divorzio "pianificato da molto ...Differenze inconciliabili: sarebbe questa la ragione che ha causato il divorzio frae Jwan Yosef , annunciato il mese scorso. Non si tratta in realtà di una decisione nata del nulla, ma molto ponderata secondo quanto l'artista ha rivelato nel corso di un'intervista a ...Immaturi: Il trailer del film con Ambra Angiolini, Raoul Bova eMemphis Noi siamo infinito (... un film diCampbell, con Antonio Banderas, Catherine Zeta - Jones, Giovanna Zacarias, Raúl ...

Ricky Martin parla per la prima volta del suo divorzio «pianificato da molto tempo» Vanity Fair Italia

Il matrimonio tra Ricky Martin e Ywan Josef è finito diversi anni fa. Il cantante ha annunciato di essersi separato dall’artista siriano/svedese i primi di giugno, ma in realtà il rapporto tra i due e ...Il matrimonio tra Ricky Martin e Ywan Josef è finito diversi anni fa. Il cantante ha annunciato di essersi separato dall’artista siriano/svedese i primi di giugno, ma in realtà il rapporto tra i due ...