Ribaltone africano | picchi di 38 gradi | la data clou e quanto durerà

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 agosto 2023) Neanche il tempo per fare i conti con la sferzata di maltempo che si è sentita al nord e nelle regioni adriatiche, che i meteorologi vedono dietro l'angolo il "". Basti pensare che nel cuore dell'estate 2023 sulle Dolomiti, in particolare sulla Marmolada, è arrivata la neve sulle vette più alte, tra cui anche il Civetta sopra l'abitato di Alleghe. Nei prossimi giorni tuttavia avremo a che fare con un ritorno del caldo intenso, spiegano gli esperti de IlMeteo.it. Lada segnare in rosso è quella di mercoledì 9 agosto, quando le temperature torneranno a salire in molte zone sopra i trentae in certi casi si toccherannodi 28come a Roma e Firenze. "Dopo il passaggio del ciclone 'Circe' l'Estate prenderà presto la sua rivincita", scrivono i ...