Renzi e Calenda rimandano la resa dei conti

(Di sabato 5 agosto 2023) La separazione dei gruppi parlamentari è rinviata, demandata a un confronto interno agli eletti da tenersi ormai dopo la pausa agostana. Ma ciò non toglie che nel cosiddetto Terzo polo, first appeared on il manifesto.

E sull'accelerazione ora Carlosbotta durante la trasmissione Controcorrente su Rete4: "Siamo due partiti diversi con modi diversi di fare politica " osserva il leader di Azione -può e ...''La verità, per essere più chiari, è che un grande partito liberal - democratico è fallito perchénon ha nessuna intenzione di farlo - ha affermato- Sevuole andarsene dai ...Poca Azione Sia per il partito di Carlosia per la creatura di Matteo, il rendiconto del 2022 ha certificato i minori ricavi alla voce che riporta le risorse reperite dalle tessere ...

Calenda sbotta: “Se Renzi vuole andare via dai gruppi è una scelta sua. Non ce la faccio più di questa storia… la Repubblica

Due passi avanti e tre indietro. Il divorzio in Parlamento tra Renzi e Calenda rischia di essere il nuovo romanzo rosa dell’estate. Quasi come Totti e Ilary un anno fa. «Si scindonoIMPLODE LA NANA BIANCA DEL TERZO POLO. L’alleanza tra Carlo Calenda e Matteo Renzi è ai titoli di coda, solo che la riproduzione è in pausa perché i due litigano su chi debba firmarli. La parola fine ...