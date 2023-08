Renzi e Calenda | amore ai titoli di coda Si decide tutto dopo l’estate?

(Di sabato 5 agosto 2023) Azione e Italia Viva, ma sopratMatteoe Carlo. ovvero storia di untormentato ormai aidila pausa estiva sirà se tenere o meno uniti i gruppi parlamentari, ma a temere è il leader di Azione che sarebbe a caccia di ingressi Mercoledì 2 agosto, una persona molto vicina e molto dentro ad Italia Viva passeggia dalle parti di Montecitorio. La rottura traè sempre più vicina – Notizie.com – © AnsaEsce dai gruppi parlamentari e deve raggiungere presumibilmente l’aula della Camera. I cronisti sono sempre meno, colpa della rotazione da ferie estive. Perchè poi le notizie non vanno mai in vacanza e occorrerà essere sempre vigili attenti. Però, quei pochi che ...

Poi ci sono anche le parole, pronunciate dal leader di Azione ieri sera a Controcorrente: "Sevuole ...Con'È una opzione, perché amanca la presenza nel meridione, ma sarebbe un matrimonio di interessi per sdoganare il progetto. La condizione è che io sarò capolista ...

Il Terzo Polo è morto, ma anche il giornalismo italiano non si sente molto bene. Almeno quello che s'era dato anima e corpo per la rivoluzione centrista. Su Repubblica le previsioni erano rosee. Dopo ...