Regime fascista | Cittadini esasperati Botta e risposta tra Murgia e sindaco di Ventimiglia

È scontro tra Michela Murgia e il sindaco leghista di Ventimiglia, Flavio Di Muro. La scrittrice ha bollato il comune ligure come "" dopo che l'amministrazione in carica ha istituito un servizio di vigilanza privata all'ingresso del cimitero per impedire ai migranti accampati in quell'area di accedere ai bagni e ...... nell'anniversario dell'uccisione del sacerdote, fucilato dai tedeschi il 4 agosto del 1944 per offerto rifugio a ebrei, disertori dele perseguitati politici. Presenti le autorità ...", dove "un essere umano non ha neanche la dignità di un topo", "hai negato la più elementare dignità umana a persone senza niente altro che l'acqua del cimitero": la scrittrice Michela ...

"Regime fascista". L'attacco di Murgia al sindaco di Ventimiglia ilGiornale.it

"La invito a Ventimiglia. Venga a vedere coi suoi occhi quello che succede. Venga a toccare con mano quello che i miei cittadini sono costretti a vivere ogni giorno. E glielo dico nel pieno rispetto ...“Regime fascista”, dove “un essere umano non ha neanche la dignità di un topo”, ha tuonato sui social la Murgia. E ancora: “Hai negato la più elementare dignità umana a persone senza niente altro che ...