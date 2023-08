Reddito di cittadinanza Inps sospeso | chi lo perde ad agosto 2023

(Di sabato 5 agosto 2023) (Adnkronos) – Altri 80.000 sms che annunciano lo stop aldisono in partenza. L’, dopo averne inviati 160.000 tra la fine di luglio e l’inizio di, sta per comunicare la decadenza deldiad un’altra vasta platea di percettori, subito dopo il pagamento della mensilità di– che potrebbe arrivare con qualche giorno di ritardo rispetto alla data prefissata (27), che cade di domenica. Ciò avviene perché il termine per la decadenza non è uguale per tutti i suoi percettori. Al suo posto, ricorda Money.it, è nato l’assegno d’inclusione, seppur con delle differenze rispetto aldi. Com’è noto, la Legge di Bilancio...

Sono coloro che, in stato di bisogno, hanno perso il sussidio del reddito di cittadinanza. 'Reddito di cittadinanza e salario minimo: il PD fa marcia indietro e si schiera con i lavoratori. Ma è credibile? A fine mese a Livorno arriverà la Schlein ad una iniziativa sul salario minimo. Comunicazioni dell'INPS in partenza L'INPS ha annunciato l'invio di altri 80.000 messaggi SMS per comunicare la decadenza del reddito di cittadinanza. Dopo averne inviati 160.000 tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, l'istituto sta per comunicare la fine del sostegno a un'altra vasta platea di percettori del reddito di cittadinanza

