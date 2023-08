Red Bull fucina di talenti | da Szoboszlai a Nkunku | le cessioni più ricche di Lipsia e Salisburgo

(Di sabato 5 agosto 2023) La cessione record di Josko Gvardiol, che si trasferisce dalal Manchester City, va ad inserire il nome del croato in cima alla lista...

Natan , designato in pectore nuovo difensore del Napoli dopo che la trattativa con ilBragantino è andata in porto, tra domani e lunedì dovrebbe essere ufficializzato ma chi è questo ...In terza fila, la Ducati Pramac di Jorge Martin, l'Aprilia di Maverick Viñales e l'altra Pramac di Johann Zarco , con Brad Binder (KTM), Franco Morbidelli (Yamaha) e Aleix Espargaro (Aprilia)...... nonostante una caduta nel finale, ha conquistato la pole position nel Gp della Gran Bretagna di MotoGp con il tempo di 2:15.359, precedendo Jack Miller con delKTM Factory Racing e Alex ...

F1 | Wolff: "Vantaggio Red Bull ampliato con le ultime novità" Motorsport.com - IT

Il parere del giornalista Umberto Chiariello a proposito del nuovo imminente acquisto del Napoli in difesa, quello di Natan, difensore brasiliano del Red Bull Bragantino. "Per stemperare la ...Toto Wolff non ha nascosto di essere rimasto sorpreso dall'ampio vantaggio a disposizione della Red Bull nel corso della prima parte di questa stagione, che sarebbe ulteriormente aumentato dopo gli ...