Real Madrid | smentite le voci sul possibile addio di Florentino Perez dal ruolo di presidente

(Di sabato 5 agosto 2023) Attraverso una nota ufficiale, ilha voluto smentire lein merito al presuntodidalla carica didel club. Di seguito il comunicato dei blancos. “In seguito ad alcuni rumors apparsa su dei social network secondo cui ilPérez avrebbe pensato di lasciare la presidenza del club, ilC.F. vuole affermare quanto segue: Questesono palesemente false e obbediscono ad alcuni interessi che non hanno nulla a che fare con latà Nella prossima Assemblea Generale dei Partner Rappresentativi delnon ci sarà alcun punto all’ordine del giorno in ...

Thibaut Courtois ha deciso di investire sul mondo della Formula 4 . Il forte portiere delavrebbe deciso di mettere in atto, di creare da zero, una scuderia di motori per mettere in atto una delle sue passioni relative alle macchine. Il portiere del, si legge su ...E che squadre:e Tottenham . I primi hanno dato l'addio a Karim Benzema , senza ancora trovare il sostituto. Avolevano Kylian Mbappè , altra telenovela estiva, ma il giallo sembra ...è il protagonista principale di questa sessione del . Il suo futuro è una vera e propria incognita tra la bufera con il Psg , le offerte dall'Arabia Saudita e le voci che lo accostano al. L'attaccante francese, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con i parigini, e prosegue la sua battaglia con la società di Ligue 1 . Mbappé -, indizio social di mercato ...

Juve, il Real Madrid può tornare in corsa per Vlahovic - Sportmediaset Sport Mediaset

E’ la prima volta in assoluto per i Crociati nella sfida del Trofeo Festa d’Elx contro l’Elche: una partita amichevole che assume i contorni di un match internazionale con una cornice di pubblico che ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...