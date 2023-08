Real Madrid-Juventus | scambio folle | sorpresa per i tifosi | si infiamma il calciomercato

(Di sabato 5 agosto 2023) Dopo essersi affrontate negli Stati Uniti,e Juve, pensano ad unoper il, che idea! La vittoria della, in terra americana contro il, con Vlahovic protagonista, ha attirato le attenzioni de los “Blancos” che a quanto pare sono rimasti molto impressionati dalla gara dell’attaccante serbo, che sembra in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Attraverso una nota ufficiale, ilha voluto smentire le voci in merito al presunto addio di Florentino Perez dalla carica di presidente del club. Di seguito il comunicato dei blancos. 'In seguito ad alcuni rumors apparsa ...Thibaut Courtois ha deciso di investire sul mondo della Formula 4 . Il forte portiere delavrebbe deciso di mettere in atto, di creare da zero, una scuderia di motori per mettere in atto una delle sue passioni relative alle macchine. Il portiere del, si legge su ...E che squadre:e Tottenham . I primi hanno dato l'addio a Karim Benzema , senza ancora trovare il sostituto. Avolevano Kylian Mbappè , altra telenovela estiva, ma il giallo sembra ...

Juve, il Real Madrid può tornare in corsa per Vlahovic - Sportmediaset Sport Mediaset

Comunicato ufficiale del Real Madrid: "Di fronte ad alcune voci apparse su alcuni social network secondo cui il presidente Florentino Pérez ...E’ la prima volta in assoluto per i Crociati nella sfida del Trofeo Festa d’Elx contro l’Elche: una partita amichevole che assume i contorni di un match internazionale con una cornice di pubblico che ...