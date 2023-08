Rdc e Salario minimo | così il Governo Meloni tradisce la Costituzione

Leggi su tpi

(Di sabato 5 agosto 2023) La maggioranza di, che molto erroneamente segue il pensiero unico dominante del neoliberismo, che avvantaggia i ricchi evasori e danneggia il popolo, dopo aver cancellato il Reddito di cittadinanza (legge di bilancio 2023, n. 197/2022), ha istituito, con decorrenza dal primo agosto, l’Assegno di inclusione (decreto legge n. 48/2023, convertito nella legge n. 85/2023), il quale va corrisposto ai nuclei familiari con un reddito complessivo annuo inferiore a 9.360 euro lordi, ed è negato a quelle famiglie che, pur non superando detto reddito, abbiano al loro interno persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni. È, quest’ultima, una disposizione assurda che costringe alla fame 169mila famiglie in povertà assoluta, e dimostra disprezzo per il dovere di solidarietà sociale e per una sia pur minima applicazione del principio di eguaglianza. In cambio di questo ...