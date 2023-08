Rdc | a Roma a rischio 12 mila persone Gazzi | Regioni non hanno investito in assistenza sociale

(Di sabato 5 agosto 2023) La decisione del governo di inviare a 169un sms agli ex percettori ha prodotto confusione. "Io prendevo 510 euro, facevo il pizzaiolo ma ho un ginocchio malato che non mi permette piu' di ...

Cosi' Natale Di Cola, segretario Cgil die Lazio. "Opportuno fare una de - escalation per permettere la transizione. Denunciamo da tempo che piu' della meta' delle Regioni non hanno reso ...Trecentocinquanta euro al mese per un massimo di 12 mesi a partire da settembre. Eccolo il Supporto alla formazione lavoro cui potranno accedere i percettori del reddito di cittadinanza che hanno ...Gli italiani non rinunciano alle vacanze Emerge dalla quarta edizione dell'Holiday Shopping Outlook di Bain & Company Italia Aun sindaco normale non basta Le cronache romane, i settimanali, le ...

Il segretario della Cgil di Roma e Lazio Di Cola: "Misura di formazione del governo non e' pronta" ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Con l’informativa del ministro Calderone si è conclusa la prima parte della rivisitazione dell’istituto dell’Rdc. Bando a sterili polemiche sugli sms, ma giusto chiedere ma ...