Rapine tra Sant’Antimo | Giugliano | Aversa e Fratta | sgominata banda della “Renegade”

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 5 agosto 2023) Hanno commesso 27ai commercianti nelle province di Napoli e Caserta. Unaspecializzata in furti ribattezzata” perché in diverse circostanze viaggiava a bordo dello stesso modello di auto. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere carico di 4 persone di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.