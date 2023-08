Rapimento Kataleya | 4 arresti Tra loro zio della bimba

(Di sabato 5 agosto 2023) Eseguite quattro misure cautelari, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Firenze su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia, nei confronti di soggetti di nazionalita peruviana, ...

... fra cui lo zio materno della piccolaAlvarez scomparsa dal 10 giugno, sono stati eseguiti ...prima della scomparsa secondo le ricostruzioni disponibili finora sulla vicenda del. Gli ...... nei confronti di soggetti di nazionalita peruviana, tra i quali lo zio materno della piccola MiaChiclo Alvarez, vittima di sequestro di persona a scopo di estorsione, eseguito il 10 giugno ...Lo scorso 28 maggio, meno di due settimane prima della scomparsa della piccola, un cittadino ecuadoregno si gettò da una finestra per scappare alle violenze di un clan ...

(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - Quattro arresti in carcere per il racket degli affitti nell'ex hotel Astor Firenze, fra cui lo zio materno della piccola Kataleya Alvarez scomparsa ... finora sulla vicenda ...tra i quali lo zio materno della piccola Mia Kataleya Chiclo Alvarez, vittima di sequestro di persona a scopo di estorsione, eseguito il 10 giugno 2023 - per plurimi reati commessi all'interno dell'ex ...