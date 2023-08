Rampage 04 08 2023 Parking Lot Fight

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 5 agosto 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio diDiversi match in programma per la puntata e soprattutto un interessantissimoLotfra BCC e Best Friends. Ma andiamo subito a vedere nel dettaglio quanto è accaduto. The Hardys & Keith Lee vs Kip Sabian(w/Penelope Ford), The Butcher & The Blade usr2 Non un grandissimo capolavoro, anzi un match piuttosto lento che fa risultare il match veramente noioso. Poco da dire, la vittoria va ai 3 buoni grazie alla Swanton Bomb di Jeff che per lo meno a sto giro sembra essersi ripreso e si è mosso meglio. Vincitori: The Hardys & Keith Lee Anna Jay vs Sky Blue (2 / 5) Anche questo non un match eccezionale e viste le recenti cose fatte da Sky Blue sembra strano vederla piazzata qui in un match anonimo. ...