Rally Finlandia 2023 | Elfyn Evans domina la scena e allunga su Thierry Neuville

(Di sabato 5 agosto 2023) Ildi, nono e quintultimo appuntamento del Mondiale WRC, va sempre più nella direzione del britannico. Il pilota della Toyota, infatti, nel sabato scandinavo (che proponeva otto stage e un chilometraggio decisamente elevato) ha messo inuna vera e propria “masterclass” andando are lae ad ampliare il suo margine sugli inseguitori. Prima della domenica scandinava il portacolori del team Toyota ha accumulato 32.1 secondi di vantaggio su(Hyundai i120) e 1:27 sul nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris). Quarto il padrone di casa Teemu Suninen (Hyundai i20) a 1:34. LA GARA Il sabato deldiha preso il ...

Il sabato delcontinua ad essere nel segno di Elfyn Evans . Cambiano le condizioni meteo rispetto al passaggio del mattino, con il ritorno del sole, ma non cambia il risultato finale: il pilota ...Torna il mondiale con il classico appuntamento in, nona tappa stagionale, dove Gryazin - ... Torna invece aVinho da Madeira Giandomenico Basso, insieme a Lorenzo Granai. Con la Skoda ...Jyväskylä ,, 4 Agosto 2023. SectoFinland, Venerdì. A un certo punto ci sembrava di aver capito tutto: il mondo attuale del WRC si divide in due emisferi. Da una parte c'è Kalle Rovanpera , dall'...

La giornata perfetta di Elfyn Evans continua. Il gallese di Toyota Racing ha firmato il sesto scratch consecutivo nella PS16 del Rally di Finlandia, la Paijala 2 di 20,19 chilometri, aumentando ancora ...La prima speciale del pomeriggio regala un grande colpo di scena nel WRC2. Jari Huttunen, leader di classe, si è fermato in prova a causa di un guasto sulla sua Skoda Fabia RS Rally2. Il nuovo leader ...