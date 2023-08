Raid russi sull' Ucraina | colpito centro trasfusionale di Kupiansk | morti e feriti

Nuovimissilisticihanno preso di mira l'Ucraina. A Kupiansk, nella regione di Kharkiv, un centro trasfusionale è stato colpito da una bomba aerea . Sono segnalati morti e feriti e i soccorritori ...Colpita dagli ucraini un'altra nave russa, danni e feriti sulla petroliera Sig vicino al ponte di Crimea. Kiev dichiara l'area marina di sei portinel Mar Nero come zona a rischio di guerra05 ago 19:48 Media: missilisu Zaporizhzhia e nell'area di Kiev Diverse esplosioni udite in serata a Kiev e Zaporizhzhia con l'allarme antiaereo che ha suonato in tutta l'Ucraina. Secondo ...

