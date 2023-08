Ragazzo scrive sul muro | Mi fai sentire vivo ogni volta che ti vedo | qualcuno aggiunge un tocco comico alla frase

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 5 agosto 2023) Unha scritto su di unin strada: "Mi faiche ti".passato successivamente fa un'aggiunta comicaromantica Le scritte sui muri in strada possono essere di vario tipo e spesso sono oggetto di dibattito sociale e legale. Alcune di queste hanno intenti artistici o messaggi politici, mentre altre possono essere considerate vandalismo o graffiti non autorizzati. Certe scritte sono esempi di street art, un movimento artistico urbano che utilizza spazi pubblici come tela per esprimere idee ed emozioni attraverso murales, stencil, adesivi e altre forme di espressione. Determinate frasi, invece, possono essere semplici "tag" o graffiti, che spesso sono solo delle ...