...sia "circostanza del tutto impossibile" che l'automobilista non si sia accorto di aver... allontanandosi dal luogo del fatto immediatamente, così lasciando inerme ilche, se ...Questo comportamento ha lasciato inerme il giovane, che forse, se fosse stato soccorso ...giudice nell'ordinanza ha respinto la versione di Begalli secondo cui avrebbe pensato di aver...... venerdì 4 agosto nel tardo pomeriggio, per ricordare la morte di Karl Nasr ,qualche ... Dopo l'impatto tra le due vetture, l'Audi ha travolto il semaforo e colpito il, rimasto ...

Ragazzo investito, gip, 'automobilista ha pensato solo a sè' Agenzia ANSA

Nell'ordinanza il giudice evidenzia come sia "circostanza del tutto impossibile" che l'automobilista non si sia accorto di aver investito una persona "come ... così lasciando inerme il ragazzo che, se ...L'incidente di Negrar (Verona) e le accuse del magistrato: «Totale spregio della vita umana». Non ci sono soltanto i filmati ma anche un residente a incastrare il 39enne: «Dopo il botto è scappato a f ...