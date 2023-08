Racket affitti in ex hotel Astor | arrestato lo zio di Kata In manette altre tre persone

10.00ex hotel Astor,4 arresti Quattro arresti in carcere per ildeglinell'ex hotel Astor Firenze, fra cui lo zio materno della piccola Kataleya Alvarez scomparsa dal 10 ...Quattro persone sono finite in manette per ildeglinell' ex hotel Astor Firenze , fra cui lo zio materno della piccola Kataleya Alvarez scomparsa dal 10 giugno , sono stati eseguiti dalla polizia di Stato in base a una ordinanza ...Quattro persone sono state arrestate per ildeglinell'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, da cui lo scorso 10 giugno è scomparsa Kataleya Alvarez . Fra loro anche lo zio materno della bambina, l'ultimo ad averla vista ...

Racket affitti in ex hotel, arrestato lo zio di Kata - Cronaca - Ansa.it Agenzia ANSA

A quasi due mesi dalla scomparsa, arriva una svolta nel caso della bambina peruviana svanita nel nulla lo scorso 10 giugno dall'ex hotel Astor di… Leggi ...Quattro persone sono finite in manette per il racket degli affitti nell'ex hotel Astor Firenze, fra cui lo zio materno della piccola Kataleya Alvarez scomparsa dal 10 giugno, sono stati eseguiti dalla ...