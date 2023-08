Quattro arrestati per la bimba scomparsa a Firenze | c' è anche lo zio

Le indagini, nell'ambito dell'inchiesta sulla sparizione della bambina, riguardano l'episodio dello scorso 28 maggio, quando un occupante ecuadoregno precipitò da una finestra dell'immobile per ...4 ministri Preoccupazione in Occidente, Africa e Russia per il colpo di stato che ha ... in media,volte lo stipendio di un professore, più di un prefetto,... Sempre meno cardinali ...Tutti esono statia fine dicembre nei pressi di Bucarest, negando le accuse nei loro confronti. La decisione del Tribunale afferma che tutti gli imputati saranno soggetti a ...

Firenze, bimba scomparsa: quattro arresti per il racket delle stanze ... LA NAZIONE

La squadra mobile ha arrestato lo zio di Kata, la piccola peruviana scomparsa il 10 giugno scorso. Assieme a lui in carcere sono finiti altri tre uomini: sono accusati di… Leggi ...Quattro arresti in carcere per il racket degli affitti nell'ex hotel Astor Firenze, fra cui lo zio materno della piccola Kataleya Alvarez scomparsa dal 10 giugno, sono stati eseguiti dalla polizia di ...