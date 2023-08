Quando sulla strage di Bologna i progressisti potevano avere dubbi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Le scuse che Francesco Cossiga, da Capo dello Stato, pose nel 1991 all'Msi per quella verità «non vera» frettolosamente confezionata«fascista» di, per la sinistra di oggi rappresentano l'origine di tutti mali circa il dibattitobomba alla stazione e«negazione» della colpevolezza degli ex Nar Francesca Mambro, Giusva Fioravanti, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. Un dibattito che, come dimostrano gli strali scagliati contro il premier Giorgia Meloni due giorni fa (nel suo post commemorativo aveva parlato di un colpo sferrato allo Stato dal «terrorismo» senza specificare la matrice neofascista), per loro non dovrebbe proprio esistere. O meglio, non dovrebbe esistere più. Perché le parole di Cossiga all'epoca non sguinzagliarono certo chissà quali falchi della ...