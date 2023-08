Quando ascoltate Revolver dei Beatles | fateci caso

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 agosto 2023) Nella speranza che Kurt Vonnegut non ritorni dall’Altrove per prenderci a palate sugli zigomi, va detto chedeiè un’esperienza prima ancora di un disco. Va anche detto che le basi della nuova onda dei Fab Four furono gettate con Rubber Soul,George Harrison osò superare i limiti della boy band suonando il sitar in Norwegian Wood (This Bird Has Flown). È risaputo che non scomodare la parola “capolavoro”si parla dei quattro di Liverpool è molto difficile, e non certamente per un delirio da fanboy: la Beatlemania è finita da un pezzo e ciò che resta è tutto nella testa di Paul McCartney e Ringo Starr, che ancora custodiscono il retaggio di un progetto che negli anni ’60 cambiò per sempre il mondo della musica. ...