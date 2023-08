Puglia | maltempo | allerta per vento da forte a burrasca fino a sera Protezione civile | previsioni meteo

(Di sabato 5 agosto 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “venti da forti anord-occidentali sull’intero territorio regionale.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloperda proviene da Noi Notizie..

Si fa riferimento a 'venti da forti a burrasca nord - occidentali sull'intero territorio regionale.' Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della- Le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e SS16 Adriatica (, Molise, Abruzzo, ... dai bollini e dai potenziali problemi come ile i costi elevati della benzina. La ...... sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,, Basilicata, ... Pioggia, grandine e temperature a picco: per i prossimi giorni è prevista una fase diche ...

Puglia, maltempo: allerta da stasera per possibili temporali ... Noi Notizie

Traffico molto intenso in direzione sud e temporali e vento al centro-nord per il primo fine settimana d'agosto anche se al momento l'ondata di maltempo che dovrebbe portare 3 giorni di clima autunnal ...Meteo Cronaca DIRETTA: forti TEMPORALI con Grandine in spostamento su queste regioni, occhio alle Prossime Ore ...