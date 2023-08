PSG | Skriniar | «Qui è tutto perfetto | tutti sono fantastici»

(Di sabato 5 agosto 2023) Le parole di Milan, nuovo difensore del PSG: «Ci sarà pressione ma in un grande club fa parte del gioco» Milanha parlato ai canali ufficiali del PSG su comestati i suoi primi giorni con la maglia dei parigini. Di seguito le sue parole. NUOVA SQUADRA – «molto contento di essere qui e far parte di questa grande famiglia. I ragazzi, vecchi e nuovi, comelo staff che lavora vicino al club.contento, qui è: il centro sportivo è incredibile, mai visto nemmeno in tv un centro così». SCELTA DEL PSG – «Il PSG è uno dei club più importanti al mondo, che cresce ogni anno, con grandi giocatori e un grande allenatore che vuol giocare un bellissimo ...

