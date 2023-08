PSG | altro francese in arrivo | dopo Dembélé vicinissimo anche Kolo Muani

(Di sabato 5 agosto 2023) Il PSG sta preparandosi all’addio di Mbappe, e forse,di Neymar, avendo già salutato Messi sta mettendo in atto una politica orientata sui francesi. Per questo, l’affare che ha portato Ousmanein Francia non sarà l’ultimo in ordine cronologico. Infatti, sarebbedell’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferito dall’Equipe, infatti, mentre si sta definendo l’acquisito l’acquisto di Ousmanedal Barcellona, il club della capitaleha avviato una trattativaper il 24enne Randaldell’Eintracht Francoforte. L’accordo fra i due club sarebbedall’arrivare con il giocatore che non vedrebbe l’ora di ...

La crisi passata dai due è ormai nota in tutto il mondo, soprattutto per l'infedeltà dell'ex... "Andiamo sempre a tutto gas e l'cornuto nega tutto a Istanbul". Dunque, in casa Icardi ...All'interno del Chelsea tra l'ci sarebbero due anime in questo momento e solo una spinge per ... Anche se, a dirla tutta, la sua preferenza sarebbe alche è l'unico ad averlo contattato. E che ...... ma fa buon viso a cattivo gioco, consapevole che il club, in un modo o nell', qualcosa farà. ... In parallelo c'è anche la trattativa colper Renato Sanches, che potrebbe sbloccarsi in ...

FINALE Inter-Psg 2-1: ribaltone nerazzurro con Esposito e Sensi! Doppio assist di Frattesi La Gazzetta dello Sport

"Uno per tutti e tutti per uno". Dopo le indiscrezioni pubblicate da Marca su un possibile terremoto in casa Psg, con le dimissioni dell'allenatore Luis Enrique ancora prima del via, proprio il tecnic ...E nemmeno il possibile divorzio tra Luis Campos e Nasser Al Khelaifi. Il numero uno del Psg non è, infatti, contento di come il suo direttore sportivo ha gestito l’affaire Mbappé. Questa, quantomeno, ...