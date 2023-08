Protestare | lo stai facendo nel modo giusto | 5 modi geniali di esprimere la propria opinione

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 agosto 2023) L’Enciclopedia Treccani definisce l’atto della protesta come “attestazione, dichiarazione aperta e vibrata (espressa cioè con fermezza) di un sentimento, di una convinzione, di un’idea”. Spesso associamo al termine “protesta” i fiumi di persone che si riversano nelle strade armati di cartelli, megafoni e striscioni ma talvolta anche di molotov e altri oggetti atti ad offendere, si pensi ai disordini in Francia a seguito dell’uccisione da parte della polizia del diciassettenne Nahel. Esistono però anche dei metodi alternativi peril proprio dissenso, o più semplicemente per rivendicare un’idea con la fermezza di cui parla la Treccani. Una convinzione tale che, si tratti di una rivolta contro un regime o di una scelta aziendale che ti priva del tuo dolce preferito, a volte fa scoccare una scintilla dità che rende la protesta ancor più ...