Prosegue il Monte San Savino Festival 2023

(Di sabato 5 agosto 2023) Domenica 6 agostoil gran finale con in concerto dell'Orchestra Sinfonica di Grosseto in piazza Gamurrini alle 21.15

Domenica 6 agosto 2023gran finale con in concerto dell'Orchestra Sinfonica di Grosseto in piazza Gamurrini alle 21.15...in programma un' escursione da Macugnaga a Saas Fee attraverso...escursione da Macugnaga a Saas Fee attraversoPasso del... checon i festeggiamenti anche domenica 6 agosto. Sempre ......inserimento forzato rischia squilibrare e di far saltare... Anche loro vanno coinvolti, bisogna intervenire sui costi a. Gli ...Mutti: ' Non sappiamo cosa aspettarci dal governo ma ...