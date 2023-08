Pronostico Stefanos Tsitsipas – Alex De Minaur | finale ATP Los Cabos 2023

(Di sabato 5 agosto 2023)si è sbarazzato in due comodi set di Borna Coric ed ora punta a conquistare il decimo titolo in carriera, che però sarebbe il primo nel, anno nel quale comunque ha giocato due finali importanti. La prima a Melbourne, persa contro Djokovic, e la seconda a Barcellona, dove fu sconfitto da Alcaraz. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

SarannoTsitsipas e Alex De Minaur i finalisti dell' Atp 250 di Los Cabos 2023 , torneo di scena ... in cui Alex De Minaur si è sbarazzato come dadel tedesco Koepfer . Quest'ultimo ...... uno degli idoli del pubblico di casa, e soprattuttoTsitsipas, numero 5 al mondo battuto ... Medvedev - Eubanks: ilI bookmaker non credono ad un'altra impresa del sorprendente ...Finisce secondo: abbraccio finale e onore delle armi: la strada di Carlos verso lo Slam ... Si dirà cheTsitsipas è il solito: crea e distrugge con altrettanta facilità, anzi. A ...

Il Palietto regala emozioni Pilarella come da pronostico Il Rione ... LA NAZIONE

Conclusa la seconda giornata del torneo WTA 500. Non sono mancati i colpi di scena nei 6 match disputati sul cemento americano ...