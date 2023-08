Progettazione | pianificazione | sviluppo del servizio di qualità degli indirizzi “Conduzione del mezzo navale” CMN e “Conduzione apparati e impianti marittimi” CAIM | in allegato il progetto esecutivo

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 5 agosto 2023) Abbiamo analizzato la questione relativa al sistema di gestione Quali.For.Ma. Vedremo in questo articolo, invece, anche in vita dell’avvio del nuovo anno scolastico, servendoci di esperienza già attuate e con eccellenti risultati, come si esplica unadie la modalità con la quale si sviluppa ilriferendoci, in poche parole, al complesso delle attività che riguardano l’attuazione dell’offerta formativa relativa ai percorsi di istruzione. In questo articolo, in modo particolare, ci soffermeremo sui percorsi CMN ee, nello specifico, sulla fase della suafino alla fase preliminare della erogazione. Per intenderci, e in fase preliminare, sottolineammo come nellae nella fase diil ...