Ilspeciale degli Usa, Jack Smith, nella tarda serata di ieri ha denunciato un minaccioso post di Donald Trump avvertendo che rischia di intimidire i testimoni o il grand giurì. Nella frase ...I procuratori federali che hanno incriminato Donald Trump per il 6 gennaio temono che l'ex presidente possa usare i social media per diffondere elementi del caso per prendere di mira eventuali ...... Crosetto e i due soci attenzionati dalla Dia Le indagini - partite dopo ladel ministro ...svolte anche ulteriori possibili accessi non leciti - ha scritto in una nota ilcapo di ...

Procuratore denuncia, Trump potrebbe intimidire testimoni Agenzia ANSA

Il procuratore speciale degli Usa, Jack Smith, nella tarda serata di ieri ha denunciato un minaccioso post di Donald Trump avvertendo che rischia di intimidire i testimoni o il grand giurì. Nella ...Il procuratore speciale degli Usa, Jack Smith, ha denunciato un minaccioso post di Donald Trump, avvertendo che rischia di intimidire i testimoni o il Grand Giurì. Nella frase in questione, pubblicata ...