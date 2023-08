Presentato logo candidatura ‘Cucina italiana’ a patrimonio Unesco

(Di sabato 5 agosto 2023) Nella giornata di ieri, venerdì 4 agosto, è statoildelladell’nella città di Pompei. Presente una buona parte della squadra dell’attuale governo Non potevano assolutamente mancare a questo importante appuntamento. Anche perché quello che si è verificato nella giornata di ieri è stato un altro grande passo in merito alladellaItaliana‘ adell’, quindi, ildelladello stesso. Presenti il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il ...

È stato presentato a Pompei il logo ufficiale che sosterrà la candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco, realizzato dagli allievi della Scuola della medaglia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Questo sera, al Parco Archeologico di Pompei, è stato presentato alla stampa il logo ufficiale che sosterrà la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell'Unesco, realizzato dagli allievi della Scuola della medaglia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il logo è stato realizzato da tre allieve della Scuola della medaglia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.