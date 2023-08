Premi | stasera a ‘Mediterranea’ il ‘Catricalà’ a De Gennaro | Giannini e Guerrini

(Di sabato 5 agosto 2023) Un appuntamento che si rinnova per il terzo anno consecutivo, in memoria di Antonio Catricalà, figura che si è contraddistinta ricoprendo con disciplina e onore cariche e ruoli istituzionali e di grande interesse pubblico, sabato 5 agosto, durante la seconda serata della rassegna “Mediterranea – la Civiltà blu”, organizzata da Micromegas Comunicazione in collaborazione con il Comune Di Sabaudia, Aeronautica Militare, Commissione Europea e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e moderata dal vicedirettore del TgLa7 Andrea Pancani, saranno assegnati i riconoscimenti del “o Catricalà”. Un appuntamento che si rinnova per il terzo anno consecutivo, in memoria di Antonio Catricalà, figura che si è contraddistinta ricoprendo con disciplina e onore cariche e ruoli istituzionali e di grande interesse ...

Premi, stasera a 'Mediterranea' il 'Catricalà' a De Gennaro, Giannini ... Adnkronos

Un appuntamento che si rinnova per il terzo anno consecutivo, in memoria di Antonio Catricalà, figura che si è contraddistinta ricoprendo con disciplina e onore cariche e ruoli istituzionali e di ...