Prato | ok la prima | i biancazzurri pareggiano in rimonta con il San Donato

Un gol realizzato su rigore da Addiego Mobilio ha consentito aldi chiudere sull'1 - 1 (in rimonta) l'allenamento congiunto con il San Donato TavarnelleSulla Ss 12, la strada statale del Brennero in direzione Bolzano, daIsarco in poi ... Infine si registrano rallentamenti anche sulla statale 242 della Val Gardena,di Ortisei. In Trentino, ...In molti sono rimasti stupiti nel vedere il cratere dopo aver sentito pocodelle nove una violenta esplosione . Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si sono portate le forze dell'...

Prato, ok la prima: i biancazzurri pareggiano in rimonta con il San ... LA NAZIONE

Un gol realizzato su rigore da Addiego Mobilio ha consentito al Prato di chiudere sull'1-1 (in rimonta) l'allenamento congiunto con il San Donato Tavarnelle ...In prima serata su Rai Storia per il ciclo "Cinema Italia" in onda il film "Il Prato" dei fratelli Taviani con Isabella Rossellini e Michele Placido: ecco la trama.