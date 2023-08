Potevi farmi male | Elettra Lamborghini ferma il concerto | GUARDA

(Di sabato 5 agosto 2023)è stata la protagonista di una disavventura che, attraverso i video degli utenti, ha fatto il giro del web. Durante il suodell'ton tour a Sammichele di Bari, un fan le ha lanciato una bottiglia d'acqua addosso rischiando di farle seriamente. L'artista è andata su tutte le furie tanto che ha bloccato l'esibizione e, come si dice, gliene ha cantate quattro.colpita da una bottiglietta durante un live! #mborghini #live pic.twitter.com/HcqGrLnQP4 — M SOCIAL MAGAZINE (@msocialmagazine) August 5, 2023 La cantante non ha trattenuto la rabbia e, di getto, ha detto: "Dov'è quel c*****o? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d'acqua, vediamo se ti ...

... ' Dove è quel cornuto Io te la sbatto in testa la bottiglietta d'acqua, vediamo se ti può far piacere, ok Se hai le pa*** chiedi scusa , perchémale. Hai bevuto Non mi interessa, se ...male', ha spiegato con tono pacato ma deciso la cantante all'autore del gesto. Prima di riprendere lo show, Elettra Lamborghini ha chiesto l'allontanamento dello spettatore che aveva ...... ok", ha gridato l'artista, proseguendo: "Chi è quel cornuto Se hai le palle chiedi scusa, perché mifare male. Hai bevuto Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché un'altra ...

Lanciano una bottiglia a Elettra Lamborghini, lei ferma il concerto: È ... Music Fanpage

La cantante è stata colpita da una bottiglietta d'acqua mentre si esibiva sul palco del Sammichele Music Festival ...Un giro in più può fare la differenza. Non ho visto che avevo fatto la pole perché avevo il cupolino appannato. Mi sto trovando bene, sul bagnato abbiamo trovato una base che mi permette di guidare ...